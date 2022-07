Lazio in partenza verso la Germania. Quattro assenti nella sgambata mattutina | Serie A (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 12:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La Lazio si prepara a partire per la Germania. Stamattina la squadra si è ritrovata a Formello per una sgambata. Dopo pranzo il pullman accompagnerà gli uomini di Sarri all’aeroporto, direzione Baviera. A Grassau domani amichevole col Genoa. Sabato 30 spostamento a Kossen, in Austria per giocare contro la nazionale del Qatar. Il tecnico si augura di poter contare su tutti i suoi uomini per questa mini tournée. Oggi infatti in campo non c’era Pedro, come anche ieri pomeriggio. E con lui erano assenti anche Casale, Acerbi e Akpa Akpro. Soprattutto le condizioni dei primi due, che avevano riportato qualche acciacco alla fine del ritiro di Auronzo, vengono tenuto d’occhio dallo ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 12:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lasi prepara a partire per la. Stamattina la squadra si è ritrovata a Formello per una. Dopo pranzo il pullman accompagnerà gli uomini di Sarri all’aeroporto, direzione Baviera. A Grassau domani amichevole col Genoa. Sabato 30 spostamento a Kossen, in Austria per giocare contro la nazionale del Qatar. Il tecnico si augura di poter contare su tutti i suoi uomini per questa mini tournée. Oggi infatti in campo non c’era Pedro, come anche ieri pomeriggio. E con lui eranoanche Casale, Acerbi e Akpa Akpro. Soprattutto le condizioni dei primi due, che avevano riportato qualche acciacco alla fine del ritiro di Auronzo, vengono tenuto d’occhio dallo ...

