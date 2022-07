La dolce vita, Tananai svela: “Quando mi hanno proposto questa canzone avevo capito che sarebbe stata clamorosa, ma…” (Di martedì 26 luglio 2022) Il successo di Tananai dopo la partecipazione al Festival di Sanremo è istato sin da subito innegabile, tanto che ad oggi, il giovane ragazzo, è amato da un pubblico di tutte le età. Attualmente è tra gli ospiti musicali più attesi al Giffoni Film Festival. dove interpreterà la sua “Sesso occasionale” e la sua “Baby Goddamn”. Queste ultime, entrambe certificati prima disco d’oro e in seguito disco di platino. Recente invece la collaborazione al singolo “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei. Per SuperGuidaTv, il cantante ha parlato di una eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, bocciando di netto l’idea: Sanremo non è al momento nei miei pensieri, sto pensando a fare nuova musica e mi sto concentrando sul tour in questo momento. Voglio portare al meglio avanti il mio tour e dare il massimo sul palco» Per Tv Sorrisi ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 luglio 2022) Il successo didopo la partecipazione al Festival di Sanremo è istato sin da subito innegabile, tanto che ad oggi, il giovane ragazzo, è amato da un pubblico di tutte le età. Attualmente è tra gli ospiti musicali più attesi al Giffoni Film Festival. dove interpreterà la sua “Sesso occasionale” e la sua “Baby Goddamn”. Queste ultime, entrambe certificati prima disco d’oro e in seguito disco di platino. Recente invece la collaborazione al singolo “La” con Fedez e Mara Sattei. Per SuperGuidaTv, il cantante ha parlato di una eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, bocciando di netto l’idea: Sanremo non è al momento nei miei pensieri, sto pensando a fare nuova musica e mi sto concentrando sul tour in questo momento. Voglio portare al meglio avanti il mio tour e dare il massimo sul palco» Per Tv Sorrisi ...

IsaeChia : #LaDolceVita, Tananai svela: “Quando mi hanno proposto questa canzone avevo capito che sarebbe stata clamorosa, ma…… - SandraCeradini : RT @francycognato: SAMUEL è bellissimo e tanto dolce Come è possibile che un cucciolo di 4 mesi,chiuso in un box,non faccia pena a nessuno?… - MaestriDe : RT @francycognato: SAMUEL è bellissimo e tanto dolce Come è possibile che un cucciolo di 4 mesi,chiuso in un box,non faccia pena a nessuno?… - Reemul64 : RT @francycognato: SAMUEL è bellissimo e tanto dolce Come è possibile che un cucciolo di 4 mesi,chiuso in un box,non faccia pena a nessuno?… - icar0libero : non i figli dei tizi del condominio di fronte cantando La Dolce Vita ad alta voce -