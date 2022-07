(Di martedì 26 luglio 2022) Mistero sull'attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in attesa di ricevere un'informativa da parte del Centro nazionale Anticrimine. L'intrusione informatica segnalata nel dark web. Per Sogei spa non sono stati sottratti dati.

Ecco, questo in verità non lo ha ancora detto nessuno. Ma non è così improbabile che, da qui all'attesissimo discorso del premier in Parlamento, qualcuno non dia a Draghi anche il ...La povertà cresce, il lavoro manca, la crisi energetica e alimentare si fanno sentire e le forze politiche scalpitano e tirano il premier per la giacchetta pensando alle elezioni del ...