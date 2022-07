F1, Christian Horner: “Prima parte di stagione oltre le più rosee aspettative, Verstappen sta guidando con grande maturità” (Di martedì 26 luglio 2022) Tra il Mondiale di Formula Uno 2022 e le vacanze agostane, non rimane che il Gran Premio di Ungheria che si correrà domenica sul tracciato di Budapest. La metà della stagione è stata superata, dato che ci troveremo di fronte al 13° appuntamento dei 22 previsti, per cui è già tempo di fare bilanci all’interno del Circus. Il team che, ovviamente, può fare i resoconti più positivi, non può che essere la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes, anche senza dominare a livello di prestazioni, sta monopolizzando entrambe le classifiche generali in maniera perentoria. Max Verstappen svetta nella corsa al titolo piloti con 63 lunghezze di vantaggio su Charles Leclerc, mentre a livello di costruttori il margine sulla Ferrari si avvicina addirittura la tripla cifra (+82). Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Tra il Mondiale di Formula Uno 2022 e le vacanze agostane, non rimane che il Gran Premio di Ungheria che si correrà domenica sul tracciato di Budapest. La metà dellaè stata superata, dato che ci troveremo di fronte al 13° appuntamento dei 22 previsti, per cui è già tempo di fare bilanci all’interno del Circus. Il team che, ovviamente, può fare i resoconti più positivi, non può che essere la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes, anche senza dominare a livello di prestazioni, sta monopolizzando entrambe le classifiche generali in maniera perentoria. Maxsvetta nella corsa al titolo piloti con 63 lunghezze di vantaggio su Charles Leclerc, mentre a livello di costruttori il margine sulla Ferrari si avvicina addirittura la tripla cifra (+82). Il team principal della Red Bull,, ...

