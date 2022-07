Uccide rivale in amore, spara alla ex e si toglie la vita (Di lunedì 25 luglio 2022) È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna, il 45enne trovato morto a Cantello (Varese), intorno alle 18 di oggi. Il killer, a quanto emerso, si è poi diretto a Stabio, in Svizzera, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna, il 45enne trovato morto a Cantello (Varese), intorno alle 18 di oggi. Il killer, a quanto emerso, si è poi diretto a Stabio, in Svizzera, ...

