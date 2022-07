Non riescono a sganciare la fune della nave dalla bitta di ormeggio, ciò che accade è incredibile: il (Di lunedì 25 luglio 2022) Il video arriva dal porto di Zumaia, nei Paesi Baschi. L'incidente, fortunatamente, non ha causato il ferimento del personale presente sul molo. 25 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Il video arriva dal porto di Zumaia, nei Paesi Baschi. L'incidente, fortunatamente, non ha causato il ferimento del personale presente sul molo. 25 luglio 2022

ItaliaViva : Italia Viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, paghiamo di più chi lav… - AlexBazzaro : Presi in controtempo dalle elezioni a cui dicevano di volersi candidarsi per combattere alcune porcherie. Non riesc… - CarloCalenda : Chiedono a Draghi di fare quello che non riescono a fare loro: unificare il fronte repubblicano e europeista. Si na… - agodandaniela : RT @ItaliaViva: Italia Viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, paghiamo di più chi lavora e no… - voltes48 : RT @Resistenza1967: A seconda delle notizie li noto preoccupati, allegri, nervosi, il metaverso è già fra noi; i media riescono a cambiare… -