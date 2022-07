Nasce Vita: il movimento contro la restrizione dei diritti naturali e costituzionali (Di lunedì 25 luglio 2022) Nasce all’indomani della crisi di Governo che ha coinvolto il panorama politico italiano nelle ultime ore Vita, una nuova realtà politica con a capo Sara Cunial, già parlamentare indipendente. Scende in campo tra i fondatori anche l’Avvocato Polacco, celeberrimo sui social e sulle tv nazionali per le sue posizioni rispetto ai vaccini anti-covid e all’emergenza povertà in Italia. L’avvocato più seguito del Web: dalle dirette FB ai media nazionali L’avvocato Polacco si è distinto negli ultimi anni a seguito dell’emergenza Covid-SARS19 grazie all’enorme successo ottenuto dapprima attraverso delle dirette FB riguardanti assistenza legale ai cittadini che avevano perso diritti, lavoro e tutele in seguito alle restrizioni da Covid. Nasce Vita: L’avvocato Polacco scende in campa, ELEZIONI 2022 “I ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 25 luglio 2022)all’indomani della crisi di Governo che ha coinvolto il panorama politico italiano nelle ultime ore, una nuova realtà politica con a capo Sara Cunial, già parlamentare indipendente. Scende in campo tra i fondatori anche l’Avvocato Polacco, celeberrimo sui social e sulle tv nazionali per le sue posizioni rispetto ai vaccini anti-covid e all’emergenza povertà in Italia. L’avvocato più seguito del Web: dalle dirette FB ai media nazionali L’avvocato Polacco si è distinto negli ultimi anni a seguito dell’emergenza Covid-SARS19 grazie all’enorme successo ottenuto dapprima attraverso delle dirette FB riguardanti assistenza legale ai cittadini che avevano perso, lavoro e tutele in seguito alle restrizioni da Covid.: L’avvocato Polacco scende in campa, ELEZIONI 2022 “I ...

