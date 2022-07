Napoli, il Sassuolo non molla Raspadori (Di lunedì 25 luglio 2022) Date le difficoltà nello sbloccare l'affare Deulofeu, il Napoli ha fatto un sondaggio esplorativo per Giacomo Raspadori. Dopo la... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Date le difficoltà nello sbloccare l'affare Deulofeu, ilha fatto un sondaggio esplorativo per Giacomo. Dopo la...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - FBiasin : “#Monza su #Pinamonti”. “#Fiorentina su #Pinamonti”. “#Sassuolo su #Pinamonti”. “#Atalanta su #Pinamonti”. L’ultim… - GonzaInterista : RT @MatteScm: Per Pinamonti direi : Arto superiore dx al Napoli per 10 mln Arto superiore sx all'Atalanta per 5 mln Arto inferiore dx al… - sportli26181512 : Napoli, il Sassuolo non molla Raspadori: Date le difficoltà nello sbloccare l'affare Deulofeu, il Napoli ha fatto u… - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Si vocifera di un accordo #Inter-#Salernitana per #Pinamonti, 20mln. Rifiuterà, come ha rifiutato il #Monza, per due motiv… -