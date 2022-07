Mirabilandia compie 30 anni e si regala una festa in stile anni ‘90 (Di lunedì 25 luglio 2022) Ravenna, 25 lug. (Adnkronos) - Era l'estate 1992, celebrata anche dal titolo di una famosa hit italiana, quando a Savio, veniva inaugurata Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d'Italia: un primato che resiste ancora oggi. Mirabilandia compie 30 anni e li festeggia il 30 luglio con un grande party insieme al proprio pubblico. Dall'apertura alle ore 10:30, sino all'1 di notte sono previste molte attività che si aggiungono ai tanti appuntamenti già in calendario durante la giornata. All'interno del Parco sono previsti live Show e Meet & Greet con i cosplayer di Epicos che impersoneranno le icone degli anni '90 del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo; dalle 19:30 alle 21:30 parte on air l'animazione di Rds-Radio Dimensione Suono che poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Ravenna, 25 lug. (Adnkronos) - Era l'estate 1992, celebrata anche dal titolo di una famosa hit italiana, quando a Savio, veniva inaugurata, il Parco divertimenti più grande d'Italia: un primato che resiste ancora oggi.30e li festeggia il 30 luglio con un grande party insieme al proprio pubblico. Dall'apertura alle ore 10:30, sino all'1 di notte sono previste molte attività che si aggiungono ai tanti appuntamenti già in calendario durante la giornata. All'interno del Parco sono previsti live Show e Meet & Greet con i cosplayer di Epicos che impersoneranno le icone degli'90 del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo; dalle 19:30 alle 21:30 parte on air l'animazione di Rds-Radio Dimensione Suono che poi ...

