Michelle Hunziker esce allo scoperto | la passione con Giovanni Angiolini proprio a casa di Flavio Briatore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 25 luglio 2022)scendono in pista, letteralmente, ed escononel noto locale di. I due beccati a fare baldoria e a scambiarsi effusioni.esconoe lo fanno in "". Il chirurgo e la conduttrice svizzera non vogliono più nascondere la loro love story. Hanno deciso di mostrarsi in pubblico e l'hanno fatto nel noto locale di. Per chi se lo stava chiedendo, la risposta è: no, quello tranon è un flirt di ...