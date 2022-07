Infortuni, Orlando: “Relazione Inail fa riflettere su numero inaccettabile vittime sul lavoro” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “I numeri della Relazione Inail 2021 ci richiamano all’emergenza della sicurezza sul lavoro. Rappresenta un’occasione importante per riflettere sul numero inaccettabile di vittime sul lavoro che questo Paese piange”. A dirlo il ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervenendo alla presentazione della Relazione Inail. “Con vivo rammarico guardo alla fase politica prendendo atto del fatto che alcuni confronti avviati non potranno avere uno sviluppo. Mi auguro che nella prossima legislatura possano trovare una compiuta risposta”. A dirlo il ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “I numeri della2021 ci richiamano all’emergenza della sicurezza sul. Rappresenta un’occasione importante persuldisulche questo Paese piange”. A dirlo il ministro dele delle Politiche sociali, Andrea, intervenendo alla presentazione della. “Con vivo rammarico guardo alla fase politica prendendo atto del fatto che alcuni confronti avviati non potranno avere uno sviluppo. Mi auguro che nella prossima legislatura possano trovare una compiuta risposta”. A dirlo il ministro dele delle Politiche sociali, Andrea, ...

