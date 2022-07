Eurovision 2023 | l’Ucraina ci rinuncia | l’evento si terrà nel Regno Unito

(Di lunedì 25 luglio 2022) Purtroppo, è ufficiale.ha dovuto cedere il primo posto al, secondo classificato. Per la situazione, drammatica, che ancora sta colpendocon la guerra, non si sarebbe potuto fare altrimenti. La notizia ufficiale Ad annunciarlo Nadine Dorries, ministra degli Esteri del governo britannico del dimissionario Boris Johnson. Con le autorità di Kiev sono arrivati a questo accordo.si è rassegnata allasulla base della situazione di guerra. su Il Corriere della Città.

trash_italiano : ?? È ufficiale: l'Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito. Questa settimana la BBC inizierà la ricerca… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina cede Eurovision 2023 al Regno Unito. La ministra: 'La Bbc prende in consegna la rassegna dopo intesa con… - LaStampa : L’Ucraina cede l’Eurovision 2023 al Regno Unito - Michele35978010 : RT @trash_italiano: ?? È ufficiale: l'Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito. Questa settimana la BBC inizierà la ricerca per… - team_world : Ecco il Paese che ospiterà l'EUROVISION SONG CONTEST 2023 #Esc2023 -

"L'Song Contestnon sarà in Ucraina ma a sostegno dell'Ucraina. Siamo grati ai nostri partner della BBC per averci mostrato solidarietà. Sono fiducioso che insieme saremo in grado di ...Raggiunto un accordo con le autorità di Kiev, che si sono rassegnate alla rinuncia sulla base della situazione di guerra con la ...Lo ha comunicato la ministra della Cultura del governo britannico Nadine Dorries. La prosecuzione del conflitto rende impossibile per l’Ucraina ...Purtroppo, è ufficiale. L’Ucraina ha dovuto cedere il primo posto al Regno Unito, secondo classificato. Per la situazione, drammatica, che ancora sta colpendo l’Ucraina con la guerra, non si sarebbe p ...