Calciomercato Napoli – Alla scoperta del colosso Kim Min-Jae | VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Napoli, in questo Calciomercato estivo, ha preso Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Fenerbahçe, per sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea per 40 milioni di euro. Nel VIDEO di 'GazzettaTV', dunque, scopriamo meglio il nuovo azzurro Leggi su pianetamilan (Di lunedì 25 luglio 2022) Il, in questoestivo, ha preso Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Fenerbahçe, per sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea per 40 milioni di euro. Neldi 'GazzettaTV', dunque, scopriamo meglio il nuovo azzurro

DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - DiMarzio : #Napoli, su #Neto c'è anche il #Fulham - DiMarzio : .@sscnapoli, si attende la revisione dei contratti per #Kim ?? - serieAnews_com : #Napoli, #Kepa ha detto si agli azzurri: si lavora alla questione ingaggio con il #Chelsea #Calciomercato - Luxgraph : Ramsey, ore decisive per l'addio. Arthur, inizia la settimana calda -