Attacco hacker all' Agenzia delle Entrate | chiesto riscatto

Agenzia_Ansa : Accertamenti su un possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. Indagini per verificare se sono stati rubati… - fanpage : ??ULTIM’ORA - Attacco hacker all’Agenzia delle Entrate, rubati dati sul sito. Chiesto il riscatto e dato ultimatum… - TgLa7 : Attacco hacker, Agenzia Entrate ha chiesto intervento Sogei 'Sta effettuando tutte le necessarie verifiche' - mummy53690440 : Agenzia delle Entrate sotto attacco hacker: possibile furto di dati, chiesto l'intervento di Sogei - MamolkcsMamol : RT @EvolinoCheese: Arrivano i russi Attacco hacker all’Agenzia delle entrate, Lockbit: «Riscatto o pubblicheremo i dati» -

Indagini sono in corso da parte della Polizia Postale e dei tecnici informatici dell'Agenzia delle Entrate per accertare se l'Agenzia sia stata vittima di uncon il quale sarebbero ...Il manager argomenta: ' Il ransomware continua a essere la principale arma dei Criminale, ... Uncon la PA, conclude il Ceo di Swascan: 'Non ha potenzialmente solo un valore economico ...Il gruppo ransomware Lockbit dice di aver bucato l'Agenzia delle Entrate e di essere in possesso di 78 GB di dati. Dalle prime analisi dell'Agenzia e della Polizia Postale però non sembrerebbe esserci ...Indagini sono in corso da parte della polizia postale e dei tecnici informatici dell’Agenzia delle Entrate per accertare se l’Agenzia sia stata vittima di ...