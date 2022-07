Anna Tatangelo, fisico mozzafiato: lo scatto in bikini conquista i social (Di lunedì 25 luglio 2022) Anna Tatangelo accende l’estate con uno scatto in bikini dove ha conquistato tutti. La cantante ha mostrato un fisico mozzafiato: boom di like e commenti dei fan. La cantante italiana è esplosiva sui social dove da qualche tempo è molto attiva, dove condivide tantissimi momenti con i suoi fan, sia legati alla sua professione e sia alla sua vita privata. Ma a spopolare sono anche gli scatti in cui la vedono in versione sexy, come pochi giorni fa, quando ha deciso di pubblicare una foto che la vede in costume. fonte foto: AnsaAnna Tatangelo è una delle interpreti storiche della nostra musica. Non si è fatta solo apprezzare per la sua voce ed il suo talento, ma anche per una fisicità che non passa ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 luglio 2022)accende l’estate con unoindove hato tutti. La cantante ha mostrato un: boom di like e commenti dei fan. La cantante italiana è esplosiva suidove da qualche tempo è molto attiva, dove condivide tantissimi momenti con i suoi fan, sia legati alla sua professione e sia alla sua vita privata. Ma a spopolare sono anche gli scatti in cui la vedono in versione sexy, come pochi giorni fa, quando ha deciso di pubblicare una foto che la vede in costume. fonte foto: Ansaè una delle interpreti storiche della nostra musica. Non si è fatta solo apprezzare per la sua voce ed il suo talento, ma anche per una fisicità che non passa ...

zazoomblog : LDA è figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? No ecco chi è sua madre: è bellissima! Scopri chi è! - #figlio #D… - fabbianorozzang : RT @dea_channel: ed arriva anche il buongiorno della divina Anna Tatangelo ??????????????????? - zhksvat : @petitgarcorn nah le canzoni moderne napoletanw non fanno x me. io sono ancora per gigi finizio, anna tatangelo ed emiliana cantone - cmqpiena : Anna Tatangelo candidata premier del centrosinistra Gigi D'Alessio candidato premier del centrodestra - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - BASTARDO -