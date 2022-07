Ultime Notizie – Migranti | peschereccio al largo della Calabria | 5 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 24 luglio 2022) Unalla deriva con quasi settecentoa bordo è stato soccorso a circa 124 miglia dalla, da una nave mercantile, da tre motovedetteGuardia Costiera e da un'unitàGuardia di Finanza. Sono state salvate 674 persone, ma a bordo sono stati anche trovati anche cinque corpi senza vita. La nave mercantile Nordic nell'area per l'emergenza le ha trasbordate su nave DiciottiGuardia Costiera. Isalvati sono stati trasferiti nei porti calabresi e siciliani. Le operazioni di soccorso sono avvenute in area di responsabilità Sar italiana, sotto il coordinamentoCentro operativo nazionale di soccorsoGuardia costiera italiana.