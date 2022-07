Schianto in autostrada, Lucrezia muore a 27 anni: solo 3 giorni fa aveva festeggiato il compleanno (Di domenica 24 luglio 2022) Tragedia in autostrada. La vittima aveva festeggiato i suoi 27 anni da pochi giorni. Lucrezia Natale era a bordo della Fiat 500 insieme ad altri tre amici. Il gruppo aveva deciso di andare al Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, poi il dramma lungo la Roma-Civitavecchia. Lucrezia Natale muore a 27 anni. La giovane vittima, romana ed ex studentessa dell’Arangio Ruiz, diplomata all’accademia Studio Cinema International, è morta sul colpo intorno alle 13:30. Un tamponamento a catena e per la 27enne appassionata di danza nessuna speranza. Lucrezia Natale muore a 27 anni. Il tamponamento a catena dopo l’incendio Da quanto si apprende, l’auto con a bordo il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Tragedia in. La vittimai suoi 27da pochiNatale era a bordo della Fiat 500 insieme ad altri tre amici. Il gruppodeciso di andare al Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, poi il dramma lungo la Roma-Civitavecchia.Natalea 27. La giovane vittima, romana ed ex studentessa dell’Arangio Ruiz, diplomata all’accademia Studio Cinema International, è morta sul colpo intorno alle 13:30. Un tamponamento a catena e per la 27enne appassionata di danza nessuna speranza.Natalea 27. Il tamponamento a catena dopo l’incendio Da quanto si apprende, l’auto con a bordo il ...

