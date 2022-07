Sassuolo, Erlic: «Spezia sempre nel mio cuore, amo quel club» (Di domenica 24 luglio 2022) Il difensore del Sassuolo Erlic ha parlato dello Spezia, sua ex squadra che non dimenticherà Martin Erlic, difensore del Sassuolo, in una intervista a Sport.hrt.hr ha parlato del suo addio allo Spezia. LE PAROLE – «Lo Spezia avrà sempre un posto speciale per me, il mio cuore sarà sempre lì. Amo quel club e la loro gente, li ringrazio ancora una volta per tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Il difensore delha parlato dello, sua ex squadra che non dimenticherà Martin, difensore del, in una intervista a Sport.hrt.hr ha parlato del suo addio allo. LE PAROLE – «Loavràun posto speciale per me, il miosaràlì. Amoe la loro gente, li ringrazio ancora una volta per tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

