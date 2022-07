Quandi soldi ha guadagnato Massimo Stano vincendo i Mondiali? Montepremi e cifre per il trionfo sui 35 km

(Di domenica 24 luglio 2022)si è reso protagonista di una prestazione straripante nella 35 km di marcia ai2022 di atletica leggera e ha conquistato una splendida medaglia d’oro. L’azzurro si era presentato con grandi motivazioni a Eugene e da Campione Olimpico della 20 km ha trionfato in maniera perentoria anche sulla nuova distanza, dimostrando di essere un fenomeno assoluto del tacco e punta. Il pugliese è stato semplicemente superlativo soprattutto negli ultimi cinque chilometri, dove ha messo in ginocchio i quattro rivali che erano rimasti insieme a lui fino a quel momento. Il nostro portacolori ha confezionato un numero di rara bellezza, è salito sul gradino più alto del podio e ha fatto suonare l’Inno di Mameli in maniera perentoria, da autentico fuoriclasse qual è. Un’altra gioia dopo l’apoteosi di Tokyo, al termine di una gara di ...

FrancoMater2 : @lorenzzaccioz12 @Mr_PeanutB @peppeiannicelli Voce di popolo? ?? Tre scimmie urlanti. E poi quando disse questa cosa… - FrancoMater2 : @lorenzzaccioz12 @FrancescoRoma78 Voce di popolo? ?? Tre scimmie urlanti. E poi quando disse questa cosa, si riferiv… - FrancoMater2 : @lorenzzaccioz12 Voce di popolo? ?? Tre scimmie urlanti. E poi quando disse questa cosa, si riferiva a Palummella ch… - andrea3658 : @ChristianConte_ @GuarroPas Attenzione le tre alternative che in realtà invece è una sola perché Bastoni non va via… -

OA Sport

...molte polemiche sul web C'è chi la definisce una cattiva madre e chi una donna a caccia dima ... Aveva 19 anniè venuto al mondo il suo primo figlio Levi ed ora è in attesa del secondo ......molte polemiche sul web C'è chi la definisce una cattiva madre e chi una donna a caccia dima ... Aveva 19 anniè venuto al mondo il suo primo figlio Levi ed ora è in attesa del secondo ... Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti vincendo il torneo di Amburgo Montepremi e cifre per il trionfo su Alcaraz Messina, furto in chiesa: la Polizia identifica e denuncia il ladro, comminandogli un foglio di via obbligatorio che gli impedisce la permanenza in .... Il ladro, infatti, dopo aver forzato il candeli ...Raccolti 140mila euro dalle sanzioni al Codice della Strada Il Comune di Falconara realizzerà un percorso ciclopedonale per collegare l’abitato di Castelferretti con l’area dei centri commerciali alle ...