Pogba si ferma, Juve in ansia: problema al ginocchio per il centrocampista francese (Di domenica 24 luglio 2022) ansia e preoccupazione, da Los Angeles a Torino. Il motivo? Le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus si è fermato durante l'allenamento dei bianconeri alla Loyola Marmount University di Los Angeles. Il 'Polpo' ha accusato un problema al ginocchio ed ha interrotto la seduta claudicante, con l'aiuto dello staff sanitario. Pogba ha comunque rassicurato i compagni e il tecnico Massimiliano Allegri sulle sue condizioni mostrando il pollice. Nei prossimi giorni (se non nelle prossime ore) si avranno notizie più precise sui tempi di recupero del campione del mondo in carica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

