Napoli, gli occhi del West Ham su Zielinsky e Fabian Ruiz (Di domenica 24 luglio 2022) Il West Ham continua ad osservare i talenti della Serie A: primi contatti con il Napoli per Zelinsky e Fabian Ruiz Il West Ham continua a monitorare la Serie A e i prossimi obiettivi sono in casa Napoli: c’è interesse sia per Fabian Ruiz che per Piotr Zielinski. Come riportato dal Corriere dello Sport, Fabian Ruiz avrebbe declinato l’offerta degli Hammers. Per quanto riguarda Zielinsky, il Napoli ha rifiutato la prima offerta di 20 milioni, chiedendone 40. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) IlHam continua ad osservare i talenti della Serie A: primi contatti con ilper Zelinsky eIlHam continua a monitorare la Serie A e i prossimi obiettivi sono in casa: c’è interesse sia perche per Piotr Zielinski. Come riportato dal Corriere dello Sport,avrebbe declinato l’offerta degli Hammers. Per quanto riguarda, ilha rifiutato la prima offerta di 20 milioni, chiedendone 40. L'articolo proviene da Calcio News 24.

