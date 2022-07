Incidente con la moto contro un' auto | morto a 19 anni mentre raggiunge gli amici nei locali della marina

enpaonlus : #SiamoViteNonMacchine PARTE CON UNA FIRMA LA LOTTA DI CIVILTA' A TUTELA DEI CAVALLI Firma e condividi… - SuperQuarkRai : La neurostimolazione per tornare a camminare dopo un incidente; con #AlbertoAngela a Procida capitale della cultura… - lorepregliasco : Come potrebbe rientrare questa crisi? Con un rinvio di Draghi alle Camere. A quel punto i partiti sarebbero spalle… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pradalunga, mentre parcheggia vola in una scarpata con l'auto: morto - LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Ora - 24.07.22 - 13:39 - incidente stradale con una macchina ribaltata sulla statale del Brenn… -

il Resto del Carlino

Un altro, un'altra tragedia della strada si è verificata nella notte e purtroppo il Salento conta ... Sotto choc gli amicicui la giovane vittima avrebbe dovuto trascorrere la serata in ...L'impatto dell'è stato violentissimo,la 500 finita contro una Peugeota bordo tre turisti tedeschi: si è ribaltata all'istante e per la 27enne romana non c'è stato praticamente ... Incidente Ferrara, muore con l'auto nel canale Momenti di paura per un incidente avvenuto dopo la mezzanotte in via Messina Marine, all’altezza del porticciolo della Bandita. Una Peugeot 206 ha sbandato e colpito tre macchine in sosta per poi cap ...Incidente mortale nel catanese. Nello scontro tra un’auto e una moto è morto una persona. L’incidente in corrispondenza dell’innesto con la Strada statale 115 e la statale 514 “di Chiaramonte”, […] ...