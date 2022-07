È morto Vittorio De Scalzi, musicista e fondatore dei New Trolls (Di domenica 24 luglio 2022) Vittorio De Scalzi, musicista e fondatore del gruppo di progressive rock italiano dei New Trolls, è morto domenica a 72 anni. La notizia è stata data da moglie e figli tramite la pagina Facebook di De Scalzi, che si era Leggi su ilpost (Di domenica 24 luglio 2022)Dedel gruppo di progressive rock italiano dei New, èdomenica a 72 anni. La notizia è stata data da moglie e figli tramite la pagina Facebook di De, che si era

