Bronzetti, niente da fare: a Palermo vince la romena Begu (Di domenica 24 luglio 2022) niente da fare per Lucia Bronzetti, che non è riuscita nell'impresa di conquistare Palermo. Diciassette anni dopo Irina Spirlea, infatti, una romena è tornata a vincere in Sicilia. È Irina Camelia ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 luglio 2022)daper Lucia, che non è riuscita nell'impresa di conquistare. Diciassette anni dopo Irina Spirlea, infatti, unaè tornata are in Sicilia. È Irina Camelia ...

Gazzetta_it : Bronzetti, niente da fare: a Palermo vince la romena Begu #Wta #Palermo - Luxgraph : Wta Palermo, Bronzetti niente da fare: trionfa Irina Begu - zazoomblog : LIVE Bronzetti-Begu 2-6 2-6 Finale WTA Palermo in DIRETTA: niente da fare per l’azzurra Begu porta a casa il titolo… - mnblpo98 : @Nicola89144151 Già ieri sera non hanno trasmesso (nemmeno in streaming su raiplay) la partita della Bronzetti che… - Ilsuperbo89 : @TuttocalcioS Non mi piace praticamente niente di ciò che fa Rai Sport. Commentatori compresi. Se uno si abitua a S… -