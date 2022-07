Boxe, Guido Vianello torna a combattere dopo un anno: sconfitto Rios per ko (Di domenica 24 luglio 2022) Guido Vianello è tornato a combattere dopo quasi tredici mesi di inattività. Il ribattezzato Gladiatore non saliva sul ring da oltre un anno e stanotte al Grand Casino di Hinckley (Minnesota, USA) ha sconfitto lo statunitense Rafael Rios. Il nostro pesso massimo si è imposto per ko tecnico al quarto round, quando ha costretto l’avversario alle corde e lo ha colpito a ripetezione con il suo violento gancio destro. Il padrone di casa si è inginocchiato e l’arbitro ha interrotto l’incontro. Il 28enne romano ha avuto la meglio su un avversario di 37 anni (11 vittorie, 4 sconfitte), decisamente più pesante di lui e non facile da stendere. Si tratta di una prestazione importante per Guido Vianello, che arrotonda il suo ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)to aquasi tredici mesi di inattività. Il ribattezzato Gladiatore non saliva sul ring da oltre une stanotte al Grand Casino di Hinckley (Minnesota, USA) halo statunitense Rafael. Il nostro pesso massimo si è imposto per ko tecnico al quarto round, quando ha costretto l’avversario alle corde e lo ha colpito a ripetezione con il suo violento gancio destro. Il padrone di casa si è inginocchiato e l’arbitro ha interrotto l’incontro. Il 28enne romano ha avuto la meglio su un avversario di 37 anni (11 vittorie, 4 sconfitte), decisamente più pesante di lui e non facile da stendere. Si tratta di una prestazione importante per, che arrotonda il suo ...

