Roma, senti Capello: "Mourinho ha ottenuto quello che voleva: Dybala è un vortice" (Di sabato 23 luglio 2022) Durante la sua chiacchierata col Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche dell'arrivo di Dybala alla Roma. Ecco le sue parole come riportato da TuttoMercatoWeb:"Un vortice di trovate e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 23 luglio 2022) Durante la sua chiacchierata col Corriere dello Sport, Fabioha parlato anche dell'arrivo dialla. Ecco le sue parole come riportato da TuttoMercatoWeb:"Undi trovate e...

Pall_Gonfiato : #Capello sull'arrivo di #Dybala alla #Roma - Laila76913893 : RT @mesoada: @volapuma2 @danieledv79 @FrancoArlati Non il giorno dopo,ma quando hanno mancato la parola sulle cariche e hanno teso una trap… - EuFab3 : @Uberbored_80 senti così ordinate non mi capitano mai a roma e sono ricche di colori! - infoitinterno : Stupro di Capodanno a Roma, il gruppo organizzava un nuovo party: «Senti qualche pischella, noi semo 4» - anna_boggero : RT @mesoada: @volapuma2 @danieledv79 @FrancoArlati Non il giorno dopo,ma quando hanno mancato la parola sulle cariche e hanno teso una trap… -