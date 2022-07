Roma, dai Friedkin quasi 600 milioni in due anni (Di sabato 23 luglio 2022) Va in porto l’Opa della Roma: i Friedkin hanno superato il 95% del capitale, quota minima per procedere al delisting del titolo del club giallorosso dalla Borsa, chiudendo l’operazione a quota 95,9% del capitale. A oltre 22 anni di distanza dalla quotazione (avvenuta nel maggio 2000), la Roma quindi si appresta ad uscire dalla Borsa: Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 23 luglio 2022) Va in porto l’Opa della: ihanno superato il 95% del capitale, quota minima per procedere al delisting del titolo del club giallorosso dalla Borsa, chiudendo l’operazione a quota 95,9% del capitale. A oltre 22di distanza dalla quotazione (avvenuta nel maggio 2000), laquindi si appresta ad uscire dalla Borsa: Calcio e Finanza.

