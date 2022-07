Il Milan prova la doppia beffa alla Juventus (Di sabato 23 luglio 2022) Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione con acquisti mirati: possibile doppio sorpasso dei rossoneri, Juve avvisata Saranno settimane intense in casa Milan con Paolo Maldini sempre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 23 luglio 2022) Ilcontinua a lavorare in vista della prossima stagione con acquisti mirati: possibile doppio sorpasso dei rossoneri, Juve avvisata Saranno settimane intense in casacon Paolo Maldini sempre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

MarioMorabito_ : @Dulafive @Il_Mago_KK Robe da matti, era in un Milan di disperati e la prova di coraggio sarebbe tornare alla Juve… - kindsim : *Milan prova a prendere un giocatore* club della Premier che lotta per la salvezza: - davilsinside : @chieselli Che cosa cazzo c’entra che “lui non c’era”? Qui si sta parlando del Milan e del suo blasone a livello e… - gsatta04 : Io non concepisco l'amore che una parte della tifoseria prova per Bonucci. Ha fatto una discreta carriera poiché ha… - MarcoBaldinesi : Se il Bruges non accetta l'offerta del Milan l'affare CDK salta. Compriamo solo alle nostre condizioni. Non a quel… -