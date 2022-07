Fiumicino, minacce di morte sui cellulari dei passeggeri: sospeso il volo per Alicante (Di sabato 23 luglio 2022) Messaggi di morte condivisi tramite Airdrop Roma, 23 luglio 2022 " minacce di morte arrivate sui telefonini dei passeggeri , sospeso un volo per Alicante in partenza da Fiumicino, denunciato un 18enne ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Messaggi dicondivisi tramite Airdrop Roma, 23 luglio 2022 "diarrivate sui telefonini deiunperin partenza da, denunciato un 18enne ...

ilfaroonline : Minacce di morte in aramaico e teschi: procurato allarme su un aereo in partenza da Fiumicino - romatoday : Foto inquietanti e minacce di morte ai passeggeri: 18enne scatena il panico in aereo - cronachecampane : Minacce di morte sui telefonini dei passeggeri, volo sospeso a Fiumicino #fiumicino #minaccedimorte #volosospeso - vivereitalia : Fiumicino. Paura su un aereo di linea, i passeggeri ricevono minacce di morte via smartphone: denunciato un 18enne… - zazoomblog : Messaggi con minacce di morte ai passeggeri del volo Fiumicino-Alicante: ecco cosa è successo - #Messaggi #minacce… -