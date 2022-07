Esplorando il Joiint Lab | un viaggio nel laboratorio di robotica di Bergamo

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 23 luglio 2022) Alter Ego, per gli amici solo «Ego», è un piccolo robot alto come un bambino delle scuole elementari di colore blu e nero e dall’espressione simpatica. Ha una piccola testa e due braccia complete, ma non ha gambe. Al loro posto due ruote che ricordano un po’ l’overboard e che lo costringono a restare sempre in movimento per ricercare il proprio equilibrio