Diana morta di stenti, madre rimane in carcere. La donna: volevo futuro con mio compagno (Di sabato 23 luglio 2022) - La donna è accusata di omicidio volontario della figlia di un anno e mezzo, abbandonata in casa per sei giorni e morta di stenti. Esclusa l'aggravante della premeditazione Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 luglio 2022) - Laè accusata di omicidio volontario della figlia di un anno e mezzo, abbandonata in casa per sei giorni edi. Esclusa l'aggravante della premeditazione

matteosalvinimi : #Diana, un piccolo angelo di 18 mesi volato in cielo troppo presto, abbandonata in casa per giorni da una “madre” s… - Corriere : L parole di Alessia Pifferi: «Diana era un ostacolo alla mia libertà». I pm: donna capace di ogni atrocità - RaiNews : Oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida del fermo e di custodia in carcere per Alessia Pifferi la madre… - MessinaMag : Convalidato il fermo della 37enne Alessia Pifferi, accusata di avere abbandonato per sei giorni la figlia Diana di… - VedeleAngela : RT @ilbisa2: Il gip convalida il fermo di Alessia Pifferi per l’omicidio della figlia Diana morta di stenti -