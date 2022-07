ATP Gstaad, Berrettini è il primo finalista: battuto in due set Thiem (Di sabato 23 luglio 2022) Mostra i muscoli un ottimo Matteo Berrettini, che supera Dominic Thiem 6-2, 6-4 e conquista la terza finale (consecutiva) dell’anno, l’undicesima della carriera. Matteo, che cercherà di aggiungere alla bacheca l’ottavo titolo, ora attende uno tra Ruud e Ramos. Berrettini a Gstaad andrà a caccia del titolo numero otto Il Berrettini che si vede in campo alla Roy Emerson Arena nel primo set della semifinale contro Thiem è solo lontano parente di quello visto ieri contro Martinez. Il campione romano infatti gioca in modo impeccabile tanto a livello tecnico (la stop-volley con cui salva l’unica palla break a disposizione di Thiem è mozzafiato) quanto a livello tattico. Matteo sa esattamente come fare giocare l’avversario e dove farlo muovere, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Mostra i muscoli un ottimo Matteo, che supera Dominic6-2, 6-4 e conquista la terza finale (consecutiva) dell’anno, l’undicesima della carriera. Matteo, che cercherà di aggiungere alla bacheca l’ottavo titolo, ora attende uno tra Ruud e Ramos.andrà a caccia del titolo numero otto Ilche si vede in campo alla Roy Emerson Arena nelset della semifinale controè solo lontano parente di quello visto ieri contro Martinez. Il campione romano infatti gioca in modo impeccabile tanto a livello tecnico (la stop-volley con cui salva l’unica palla break a disposizione diè mozzafiato) quanto a livello tattico. Matteo sa esattamente come fare giocare l’avversario e dove farlo muovere, ...

