Amichevole ZTE Milan 3-2: prima sconfitta della pre-season per i rossoneri (Di sabato 23 luglio 2022) prima sconfitta pre-campionato del Milan che perde 3-2 contro lo ZTE: i dettagli Il Milan incappa nella prima sconfitta del proprio pre-campionato inciampando per 3-2 contro lo ZTE. Dopo un primo tempo, in particolare la prima mezzora, decisamente sottotono, i rossoneri hanno cambiato marcia nella ripresa anche grazie alle mosse di Pioli che ha inserito tutti i titolari. Di Giroud su rigore e Krunic le reti della squadra rossonera. Per lo ZTE in rete Ubochioma, Mocsi e Tajti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022)pre-campionato delche perde 3-2 contro lo ZTE: i dettagli Ilincappa nelladel proprio pre-campionato inciampando per 3-2 contro lo ZTE. Dopo un primo tempo, in particolare lamezzora, decisamente sottotono, ihanno cambiato marcia nella ripresa anche grazie alle mosse di Pioli che ha inserito tutti i titolari. Di Giroud su rigore e Krunic le retisquadra rossonera. Per lo ZTE in rete Ubochioma, Mocsi e Tajti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DaSilva_Pedro : ZTE vs Milan Milan 9 cambi = Partita amichevole per testare giocatori/formazione/strategie etc ZTE 5 cambi = Part… - zazoomblog : Amichevole ZTE-Milan 3-2: finisce così! Diavolo ‘double face’ LIVE News - #Amichevole #ZTE-Milan #finisce #così! - itaninog : RT @theMilanZone_: Il Milan è appena arrivato in hotel: alle 18.00 l'amichevole con lo ZTE via @MilanNewsit - PianetaMilan : Amichevole #ZTEMilan 3-2 al 90': rossoneri sconfitti in Ungheria #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Amichevole ZTE-Milan 3-1: Maignan rischia di fare autogol LIVE News - #Amichevole #ZTE-Milan #Maignan -