Zelensky, 'infliggeremo perdite significative' a Mosca (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimarcato la capacità del suo esercito di infliggere "significative nuove perdite" alle forze russe in Ucraina. In un videomessaggio trasmesso a tarda sera, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha rimarcato la capacità del suo esercito di infliggere "nuove" alle forze russe in Ucraina. In un videomessaggio trasmesso a tarda sera, ...

Zelensky, 'infliggeremo perdite significative' a Mosca In un videomessaggio trasmesso a tarda sera, dopo un incontro con i suoi vertixi militari, Zelensky ha riferito quanto emerso dalla 'staff meeting', in cui in particolare si è convenuto che "si ha un ... Ucraina, l'accordo sul grano non ferma le bombe Oggi la firma dell'intesa fra Mosca e Kiev per far ripartire l'export. Ue, sanzioni per altri 54 individui e 10 entità. Zelensky: infliggeremo perdite significative a Mosca Ucraina e Russia firmano oggi a Istanbul un accordo che consentirà l'esportazione dei cereali ucraini bloccati dalla guerra nei porti del Mar Nero ...