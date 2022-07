Samantha Cristoforetti passeggia nello spazio | “missione compiuta”

(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - E' stata magistrale l'esecuzione della primata spaziale condotta da un'astronauta europea. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA),, al suo secondo volo spaziale, ha effettuato un'attività extra veicolare (EVA) al fianco del cosmonauta Oleg Artemyev.è stata la prima ad uscire dal portellone dell'air lock del modulo russo Nauka che è stato aperto alle 16:53 (ora italiana) e dopo pochi minuti ha avuto inizio la sua primata spaziale. Dopo un breve orientamento si è agganciata all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per iniziare le prime operazioni della durata di 7 ore totali di EVA. As today's spacewalk draws to a close, spacewalkers @Astro& Oleg ...

Agenzia_Ansa : Si è conclusa la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti e Oleg Artemyev: l'astronauta dell'Agenzia Spaziale… - Link4Universe : Tra pochi minuti, Samantha Cristoforetti, diventerà non solo la prima donna italiana ma anche europea ad aver mai f… - Radio3tweet : Domani alle 16.00, ora italiana, è prevista la prima attività extraveicolare di Samantha Cristoforetti: una passegg… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Aerospazio Spazio: passeggiata nello spazio di Samantha Cristoforetti, la prima di un’astronauta europea - beppedama : RT @Link4Universe: Tra pochi minuti, Samantha Cristoforetti, diventerà non solo la prima donna italiana ma anche europea ad aver mai fatto… -

AGI - E' stata magistrale l'esecuzione della prima passeggiata spaziale condotta da un'astronauta europea. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA),, al suo secondo volo spaziale, ha effettuato un'attività extra veicolare (EVA) al fianco del cosmonauta Oleg Artemyev.è stata la prima ad uscire dal ...Tuttavia ieri un record c'è stato:è stata la prima donna europea uscita fra le stelle per un'attività extra - veicolare. E come in ogni "prima" che si rispetti, anche l'abito ...L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Samantha Cristoforetti, al suo secondo volo spaziale, ha effettuato un'attività extra veicolare (EVA) al fianco del cosmonauta Oleg Artemyev. Samantha ...Lunghe ore di lavoro nelle quali Samantha Cristoforetti è stata in contatto costante con il centro di controllo russo a Mosca, comunicando in russo. «Come stai», le hanno chiesto dopo il rilascio in ...