Meteo di fuoco: Apocalisse4800 ci ‘regala’ i giorni più torridi dell’anno (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia nella morsa del Meteo più caldo dell’anno. L’anticiclone Apocalisse4800 sta per raggiungere il suo picco nel fine settimana. Soprattutto fra sabato 23 e domenica 24 luglio le temperature continueranno a salire vertiginosamente. Fino a toccare o sfiorare i fatidici 40 gradi. Ciò avverrà, in particolar modo, su alcune zone della Pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia. Farà un Meteo caldissimo anche al Centro, con 37-39°C a Firenze, Roma, in Umbria e a Terni. Ma anche in molte zone della Sardegna e delle Marche. E infine in Puglia: a Taranto e a Foggia sono attesi fino a 38 gradi. Foto Ansa/Emanuele ValeriMa attenzione, farà caldo anche di notte, il Meteo afoso non dà tregua. Basti pensare che i valori termici attorno alla mezzanotte potrebbero essere ancora vicini ai 30 gradi. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia nella morsa delpiù caldo. L’anticiclonesta per raggiungere il suo picco nel fine settimana. Soprattutto fra sabato 23 e domenica 24 luglio le temperature continueranno a salire vertiginosamente. Fino a toccare o sfiorare i fatidici 40 gradi. Ciò avverrà, in particolar modo, su alcune zone della Pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia. Farà uncaldissimo anche al Centro, con 37-39°C a Firenze, Roma, in Umbria e a Terni. Ma anche in molte zone della Sardegna e delle Marche. E infine in Puglia: a Taranto e a Foggia sono attesi fino a 38 gradi. Foto Ansa/Emanuele ValeriMa attenzione, farà caldo anche di notte, ilafoso non dà tregua. Basti pensare che i valori termici attorno alla mezzanotte potrebbero essere ancora vicini ai 30 gradi. ...

SegirtNews : Meteo: in Italia week end di fuoco con qualche temporale al Nord - fisco24_info : Meteo: in Italia week end di fuoco con qualche temporale al Nord: Temperature fino a 40 gradi, zero termico verso i… - PrimaStampa_eu : PREVISIONI METEO PROVINCIA CATANIA – Fine settimana bollente, lunedì di fuoco. Ecco cosa ci attende nelle prossime… - MetaSociale : LA META SERALE Il caldo sta stringendo in una morsa il Paese, da Nord a Sud. Condizioni meteo estreme che, purtropp… - ElCodero : @madforfree Rosso pieno con 25º, solo gli stupidi si possono preoccupare con una mappa del genere. E poi l'agenda n… -