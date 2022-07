Medico muore in corsia a Taranto. Anelli (Fnomceo): Vittima dello stress da lavoro (Di venerdì 22 luglio 2022) “Vicinanza, da parte del Comitato Centrale Fnomceo e di tutti i presidenti d’Ordine, riuniti oggi in Consiglio Nazionale, alla famiglia del collega Giovanni Buccoliero, morto improvvisamente ieri mentre stava visitando i pazienti nell’ospedale Giannuzzi di Manduria. Vicinanza anche al presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto, Cosimo Nume e a tutta la comunita’ medica tarantina”. Cosi’ il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, ha ricordato questa mattina, in apertura del Consiglio nazionale in corso a Roma, la scomparsa del primario 61enne, stroncato da un malore mentre era in reparto per le visite ai pazienti. E’ stata avanzata l’ipotesi secondo la quale la morte del Medico possa essere collegata allo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) “Vicinanza, da parte del Comitato Centralee di tutti i presidenti d’Ordine, riuniti oggi in Consiglio Nazionale, alla famiglia del collega Giovanni Buccoliero, morto improvvisamente ieri mentre stava visitando i pazienti nell’ospedale Giannuzzi di Manduria. Vicinanza anche al presidente dell’Ordine dei Medici di, Cosimo Nume e a tutta la comunita’ medica tarantina”. Cosi’ il Presidente della, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo, ha ricordato questa mattina, in apertura del Consiglio nazionale in corso a Roma, la scomparsa del primario 61enne, stroncato da un malore mentre era in reparto per le visite ai pazienti. E’ stata avanzata l’ipotesi secondo la quale la morte delpossa essere collegata allo ...

