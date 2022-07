Mattarella scioglie le Camere: si vota il 25 settembre (Di venerdì 22 luglio 2022) Quella di sciogliere le Camere per Sergio Mattarella è stata una scelta “inevitabile” e sofferta allo stesso tempo. La frattura della maggioranza era ormai impossibile da ricomporre e un altro Governo Draghi sarebbe stato difficile da mettere insieme. Il Capo dello Stato ha accompagnato il premier in tutto il processo delle dimissioni, fino alla fine L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Quella dire leper Sergioè stata una scelta “inevitabile” e sofferta allo stesso tempo. La frattura della maggioranza era ormai impossibile da ricomporre e un altro Governo Draghi sarebbe stato difficile da mettere insieme. Il Capo dello Stato ha accompagnato il premier in tutto il processo delle dimissioni, fino alla fine L'articolo proviene da Inews24.it.

