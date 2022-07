Mattarella scioglie Camere ma avverte: ancora scelte indispensabili (Di venerdì 22 luglio 2022) Quattro minuti, tanto è durato il discorso che Sergio Mattarella ha fatto nel pomeriggio al Quirinale per annunciare di aver sciolto le Camere e che si andrà al voto "entro settanta giorni", cioè il 25 settembre.Un discorso "rigoroso" come è nel suo stile, dice chi lo conosce bene, in cui l'accento è stato posto sulla richiesta alle forze politiche di contribuire in modo "costruttivo" tutte quante ad adottare quelle "scelte indispensabili" contro la crisi economica e sociale che vanno prese subito anche con un governo in carica solo per gli "affari correnti". Il capo dello Stato ha ribadito quello che ha pensato e detto a tutti gli interlocutori durante questa travagliata legislatura che ha visto nascere tre governi con tre maggioranze diverse: "Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l`ultima scelta da ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 luglio 2022) Quattro minuti, tanto è durato il discorso che Sergioha fatto nel pomeriggio al Quirinale per annunciare di aver sciolto lee che si andrà al voto "entro settanta giorni", cioè il 25 settembre.Un discorso "rigoroso" come è nel suo stile, dice chi lo conosce bene, in cui l'accento è stato posto sulla richiesta alle forze politiche di contribuire in modo "costruttivo" tutte quante ad adottare quelle "" contro la crisi economica e sociale che vanno prese subito anche con un governo in carica solo per gli "affari correnti". Il capo dello Stato ha ribadito quello che ha pensato e detto a tutti gli interlocutori durante questa travagliata legislatura che ha visto nascere tre governi con tre maggioranze diverse: "Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l`ultima scelta da ...

