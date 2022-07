Il primo caso di polio a New York dal 2013: «Chiunque è a rischio si vaccini» (Di venerdì 22 luglio 2022) Il primo caso di poliomielite dal 2013 è stato registrato ieri nello Stato di New York. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali segnalando il ritorno della malattia quasi totalmente eradicata nella contea di Rockland. La poliomelite, che può colpire il sistema nervoso, è molto contagiosa e può essere pericolosa o addirittura fatale per chi non è vaccinato. Per questo le autorità hanno incoraggiato Chiunque sia a rischio a fare la profilassi. Il sequenziamento virale confermato dai Centers for Disease Control and Prevention ha rilevato che il ceppo probabilmente ha origine al di fuori degli Stati Uniti. Non sono stati però forniti dettagli sull’identità del contagiato. Le persone infette dalla poliomielite possono diffondere ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Ildimielite dalè stato registrato ieri nello Stato di New. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali segnalando il ritorno della malattia quasi totalmente eradicata nella contea di Rockland. Lamelite, che può colpire il sistema nervoso, è molto contagiosa e può essere pericolosa o addirittura fatale per chi non è vaccinato. Per questo le autorità hanno incoraggiatosia aa fare la profilassi. Il sequenziamento virale confermato dai Centers for Disease Control and Prevention ha rilevato che il ceppo probabilmente ha origine al di fuori degli Stati Uniti. Non sono stati però forniti dettagli sull’identità del contagiato. Le persone infette dallamielite possono diffondere ...

