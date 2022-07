Così Berlusconi, Salvini e Meloni si sono cucinati Draghi (Di venerdì 22 luglio 2022) “Il grande pranzo di Berlusconi: come la destra italiana ha spodestato Mario Draghi”. È questo il titolo dell’articolo con cui Hannah Roberts, corrispondente dall’Italia del prestigioso quotidiano di affari europei Politico.eu, racconta un inedito retroscena sulla crisi di governo in Italia. Sul Politico.eu la storia del complotto del pesce spada: “Il grande pranzo di Berlusconi: come la destra italiana ha spodestato Mario Draghi” “In un pomeriggio torrido – scrive Politico -, alcuni dei più potenti politici italiani si sono riuniti all’ombra di una lussuosa villa in uno dei quartieri più esclusivi di Roma, si sono seduti a un pranzo a base di pesce spada e insalata e hanno complottato per rovesciare il governo di Mario Draghi. Martedì 19 luglio, il padrone di casa a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) “Il grande pranzo di: come la destra italiana ha spodestato Mario”. È questo il titolo dell’articolo con cui Hannah Roberts, corrispondente dall’Italia del prestigioso quotidiano di affari europei Politico.eu, racconta un inedito retroscena sulla crisi di governo in Italia. Sul Politico.eu la storia del complotto del pesce spada: “Il grande pranzo di: come la destra italiana ha spodestato Mario” “In un pomeriggio torrido – scrive Politico -, alcuni dei più potenti politici italiani siriuniti all’ombra di una lussuosa villa in uno dei quartieri più esclusivi di Roma, siseduti a un pranzo a base di pesce spada e insalata e hanno complottato per rovesciare il governo di Mario. Martedì 19 luglio, il padrone di casa a ...

