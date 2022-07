CorSport: il Napoli è meno forte dell’anno scorso, Spalletti è chiamato a un altro miracolo (Di venerdì 22 luglio 2022) Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport, fa il punto sui movimenti di mercato delle big della Serie A. L’analisi riguarda le sette squadre attese dalle coppe: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Il responso è il seguente: “In ritardo solo il Milan e nemmeno troppo tempestivo il Napoli, ma cinque su sette si sono già mosse con efficacia, cambiando sensibilmente il valore dell’organico”. Più nello specifico, sul Napoli: “Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse. Il georgiano Kvaratskhelia al posto di insigne (definito comunque da Spalletti «un degno sostituto di un campione come Insigne») e quasi il sudcoreano Kim al posto del comandante Koulibaly. In più, Olivera con Simeone sull’uscio. Probabilmente De Laurentiis si aspetta un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport, fa il punto sui movimenti di mercato delle big della Serie A. L’analisi riguarda le sette squadre attese dalle coppe: Milan, Inter,, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Il responso è il seguente: “In ritardo solo il Milan e nemtroppo tempestivo il, ma cinque su sette si sono già mosse con efficacia, cambiando sensibilmente il valore dell’organico”. Più nello specifico, sul: “Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse. Il georgiano Kvaratskhelia al posto di insigne (definito comunque da«un degno sostituto di un campione come Insigne») e quasi il sudcoreano Kim al posto del comandante Koulibaly. In più, Olivera con Simeone sull’uscio. Probabilmente De Laurentiis si aspetta un ...

