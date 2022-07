VMware | i nuovi uffici milanesi sono un connubio tra tecnologia e sostenibilità | per offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro appagante

(Di giovedì 21 luglio 2022) Martedì 14 giugno siamo stati all’inaugurazione deidi, una delle aziende leader nello sviluppo di software per macchine virtuali, nuova sede, quella di via Melchiorre Gioia, realizzata all’insegna dell’innovazione e della sostentibilità. L’inaugurazione è stata in realtà solo formale visto che gligià attivi da settimane riscontrando, tra l’altro, dei feedback più che positivi da parte dei. “Lanon è mettere qualche pianta qua e là, ma è attenzione nel creare unstimolante con la giusta scelta di materiali, di luci, di dettagli.” L’architetto Antonio Borghi di Bdf Studio, che ha seguito il progetto insieme ad AMA (AlberaMonti e associati) comincia così il suo ...

Il Fatto Quotidiano

... senza dover acquisire nuove competenze o formare il personale sustrumenti. Attraverso la migrazione dei carichi di lavorodai data center on - premise al cloud, Carrefour France ha ...In queste architetture trovano collocazione però componenti, che supportano in modo mirato le ... La partnership tecnologica trae Nvidia garantisce che le rispettive piattaforme operino ... VMware: i nuovi uffici milanesi sono un connubio tra tecnologia e sostenibilità, per offrire ai dipendenti… Per semplificare l’ambiente IT Carrefour France utilizza la soluzione VMware nel processo di migrazione alla piattaforma cloud di Google.Il vendor inaugura la nuova sede in città: uno spazio di collaborazione tra l’azienda, i partner, il territorio concepita all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, per migliorare la produtti ...