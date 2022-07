Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale giovedì 21 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Sportitalia Movimento 5 Stelle non votano per draghi al Senato il governo raccoglie solo 95 638 No la fiducia c’è una maggioranza No il premier annuncerà Oggi alla camera le dimissioni poi sale al colle per presentarle a Mattarella si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto tempi modi sono nelle mani del capo dello Stato l’epilogo di una giornata drammatica tra Palazzo Madama Palazzo Chigi è il Quirinale Italia segui Salvini e si spacca se ne va la ministra Gelmini il senatore Cangini vota la fiducia noi Messe alla porta dice con te un giorno di follia Il Parlamento si mette contro l’Italia firma Letta Di Maio una pagina nera per l’Italia Renzi oggi populismo ha vinto sulla politica colpevoli Conte e Salvini Piazza Affari Sconta e timori sulla ...