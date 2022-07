Serie A, amichevoli oggi giovedì 21 luglio: programma, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono tre le amichevoli previste oggi, giovedì 21 luglio, che vedranno impegnate le squadre del campionato di Serie A: ecco proposto il programma con gli orari, la diretta tv e streaming degli incontri. Si parte alle 17 con la sfida tra Spezia e Jablonec, mentre alle 18 sarà la volta di Udinese e Sassuolo, rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Sudtirol. Di seguito il riepilogo completo, ricordando che Sportface vi propone la diretta scritta di tutte le partite. DOMENICA 17 luglio ore 17 Spezia-Jablonec ore 18 Udinese-Bayer Leverkusen (diretta Dazn) ore 18 Sassuolo-Sudtirol SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono tre lepreviste21, che vedranno impegnate le squadre del campionato diA: ecco proposto ilcon gli, latv edegli incontri. Si parte alle 17 con la sfida tra Spezia e Jablonec, mentre alle 18 sarà la volta di Udinese e Sassuolo, rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Sudtirol. Di seguito il riepilogo completo, ricordando che Sportface vi propone lascritta di tutte le partite. DOMENICA 17ore 17 Spezia-Jablonec ore 18 Udinese-Bayer Leverkusen (Dazn) ore 18 Sassuolo-Sudtirol SportFace.

