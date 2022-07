LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: fuga a 32 uomini con Bettiol e Ciccone, gruppo a 30? (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Col d’Aubisque che è nel mito del Tour de France: la prima volta che è stato percorso fu nel 1910. 14.52 Comincia la salita del Col d’Aubisque: 16,4 km al 7,1% di pendenza media. G.p.m. hors categorie. 14.50 Il traguardo volante è vinto da Wout Van Aert che con questi punti vestirà aritmeticamente la maglia verde a Parigi domenica. 14.47 Il gruppo di testa è vicino al traguardo volante di Laruns. 14.45 La Cofidis tira per riportare sotto Simon Geschke che prova a difendere la maglia a pois. 14.43 Nel gruppo prendono l’iniziativa la Cofidis e la Quick-Step. 14.41 Questi i corridori presenti in fuga: Tiesj Benoot e Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Daniel Felipe Martinez, Dylan Van Baarle e Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Stan ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Col d’Aubisque che è nel mito delde: la prima volta che è stato percorso fu nel 1910. 14.52 Comincia la salita del Col d’Aubisque: 16,4 km al 7,1% di pendenza media. G.p.m. hors categorie. 14.50 Il traguardo volante è vinto da Wout Van Aert che con questi punti vestirà aritmeticamente la maglia verde a Parigi domenica. 14.47 Ildi testa è vicino al traguardo volante di Laruns. 14.45 La Cofidis tira per riportare sotto Simon Geschke che prova a difendere la maglia a pois. 14.43 Nelprendono l’iniziativa la Cofidis e la Quick-Step. 14.41 Questi i corridori presenti in: Tiesj Benoot e Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Daniel Felipe Martinez, Dylan Van Baarle e Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Stan ...

