Kyma Servizi assume 15 figure professionali (Di giovedì 21 luglio 2022) 15 figure professionali indispensabili per rinforzare l'organico e consentire alla partecipata del Comune di Taranto di rispondere alle accresciute esigenze aziendali. Kyma Servizi ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, consistente in una prova orale ovvero teorico-pratica, per l'assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di quindici posizioni vacanti in pianta organica, da destinare alle aree amministrative, tecniche e del Servizio manutenzione. Il bando prevede l'assunzione di un responsabile amministrativo; un addetto alla contabilità generale ed analitica; un ingegnere; un architetto; un biologo; tre geometri; un operatore idraulico; due fabbri; due operatori edili e altrettanti falegnami. " Con le assunzioni previste puntiamo ad elevare gli standard aziendali ...

