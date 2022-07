Italia Viva: Renzi, “Ora rassemblement in nome dei principi di Draghi” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – “Facciamo un grande rassemblement che, in nome dei principi di questi mesi di governo Draghi, dica sì all’Europa e no a i sovranisti”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), a Rtl 102.5. “Noi siamo quelli che hanno voluto Draghi e lo hanno sostenuto fino alla fine. Questo sarà l’anima di un progetto più grande di Italia Viva, con altri, nel nome dei principi di Draghi, ci saranno molte sorprese”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – “Facciamo un grandeche, indeidi questi mesi di governo, dica sì all’Europa e no a i sovranisti”. Lo ha detto il leader di, Matteo(foto), a Rtl 102.5. “Noi siamo quelli che hanno volutoe lo hanno sostenuto fino alla fine. Questo sarà l’anima di un progetto più grande di, con altri, neldeidi, ci saranno molte sorprese”. L'articolo L'Opinionista.

