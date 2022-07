Guai in vista per Summerslam?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 luglio 2022) Quando è stata annunciato che Logan Paul avrebbe combattuto a Wrestlemania, in pochi si dicevano ottimisti riguardo la sua prestazione. Contrariamente alle aspettative, il noto youtuber ha mostrato un buon livello di atletismo oltre che un grande impegno per apprendere le basi della disciplina. Si riteneva sarebbe stata una presenza a sé stante, invece alcuni mesi dopo è arrivata addirittura la firma per la WWE e ora sappiamo combatterà contro The Miz a. Nell’editoriale odierno vi parlo di come secondo me per questa sua seconda avventura si stiano commettendo alcuni errori. Il punto da cui partire è il suo allineamento come face. Come personaggio pubblico Paul si è attirato negli anni molte antipatie, in particolare dopo lo sgradevole episodio capitato nella cosiddetta “foresta dei suicidi” in Giappone. Siamo proprio sicuri che la gente abbia più ...