Governo | Letta | ' Putin felice | avrà brindato con prosecco'

GiovaQuez : Letta (PD): “Il paradigma è cambiato, ciò che si è rotto non si aggiusta. I partiti che ieri hanno causato la crisi… - CarloCalenda : Letta ha chiesto, imprudentemente, a #Draghi di vederlo. Allora Salvini e Berlusconi si sono offesi e chiedono a Dr… - MediasetTgcom24 : Letta: 'Se cadesse il governo, da Putin salirebbe un applauso' #enricoletta #governo #putin - EnricoFaraboll1 : Gli Imbecilli Letta e Renzi...hanno già un piano su come scomparire non dal piano politico...ma proprio dal pianeta… - ALisimberti : RT @OrtigiaP: VOLEVA I PIENI POTERI E SOLO IL #PD CON MATTARELLA GLIELI POTEVA DARE.Campanello d'allarme l'incontro preventivo con Letta ch… -

'Alleanze Sicuramente non posso stare con quelli che hanno buttato giù Draghi e il', mette ... Enrico, per ora glissa sul tema alleanze ('Ora pensiamo a noi', detta la linea il segretario ...Enricoora fa concorrenza a Piero Fassino , specialista in profezie che non si avverano. In casa dem, ... E questa volta è il segretario del Pd in persona ad aver di fatto affossato il...Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Sono sicuro che Putin farà un brindisi, forse con un prosecco. Sarà molto felice oggi e non è una buona notizia per l’Unione europea, l’Occidente e l’Ucraina. Sono sicuro c ...Roma, 21 lug – "Questa interruzione dell'attività di governo porta con sé conseguenze molto gravi, per il Paese e per i cittadini, anche in tema di giustizia. Ricordo che abbiamo degli obiettivi fissa ...